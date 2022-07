Ukrainasta tuli kolmen valuuttakurssin maa – sen seurauksena kukoistaa erikoinen pankkiautomaattiturismi

– Se, että ihmisillä on tilejä ulkomaan valuutoissa, ei ole Ukrainassa tavatonta. Hryvnian kurssi vaihtelee jatkuvasti, joten varoja kannattaa pitää vaikkapa euroissa, Khyzhynskiy sanoo.

Sodan aikana tilanne on kuitenkin monimutkaistunut. Finassirajoitusten vuoksi Ukrainassa on tällä hetkellä kolme erilaista kansallisvaluutta hryvnian vaihtokurssia.

Ensimmäinen on Ukrainan kansallispankin määrittämä kurssi. Se on kaikista kolmesta alhaisin: esimerkiksi euron kurssi on jo pitkään pysynyt hieman alle 30 hryvnian tienoilla.