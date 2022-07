Laki sallii koirat ruokakaupoissa – käytännössä se on silti kielletty: "Suomalaiset ovat tarkkoja hygieniasta"

– Lemmikit ovat tietysti tärkeitä omistajilleen, mutta niille itselleen kaupassa käyminen saattaa olla hankalaa, jos tiloissa on ahdasta ja ihmisiä on paljon, kommentoi Iina Vaaranen Lidlin viestinnästä.

– Suositus on, että vain avustajakoirat on sallittu K-ruokakaupoissa. Kauppiailla on kuitenkin mahdollisuus arvioida paikallista tilannetta. He ovat oman alueensa ja asiakaskuntansa parhaita asiantuntijoita ja voivat tehdä oman kauppansa osalta päätöksen sen mukaan, kertoo Emma Lammela Keskon viestinnästä.