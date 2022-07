Joe Biden selvittää Lähi-idässä Trumpin sotkuja – Iranin ydinaseuhka kasvoi, ja palestiinalaiset ovat entistä ahtaammalla

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailu Israelissa alkoi nyrkkitervehdyksin. Voimankäyttö ja varautuminen hyökkäykseen on ollut teemana muutenkin.

Bidenin ja Israelin pääministerin Yair Lapidin allekirjoittama asiakirja korostaa, että Yhdysvallat ei koskaan hyväksy Iranin ydinasetta ja että se on valmis suojelemaan Israelia.

Presidentti Biden sanoi, että Yhdysvallat voi jopa asevoimin puuttua Iranin ydinaseohjelmaan, "jos se on viimeinen keino".

"Iran on entistä lähempänä ydinasevalmiutta"

Lähi-idässä harva asia on kuitenkaan yksinkertainen. Bidenin edeltäjä Donald Trump veti Yhdysvaltain tuen kansainväliseltä sopimukselta, jolla Iranin ydinenergiahanketta pyrittiin hallinnoimaan vuodesta 2015. Tämä sopi Israelille.

Iranin vastaisten pakotteiden tiukentaminen on kuitenkin johtanut Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) siihen, että maa on vauhdittanut ydinenergiaohjelmaansa ja on jo hyvin lähellä ydinaseen hankkimista.