Sotilassoittokunnat maailmalta kokoontuivat Haminaan tekemään rauhantyötä – vakiovieras Venäjää ei enää kutsuttu

Hamina Bastionin marssishowssa esiintyvät kaikki vierailevat soittokunnat ja tänä vuonna lavalla on yhtaikaa noin 500 soittajaa. Showssa on mukana myös mm. tanssijoita, kuoro ja Rakuunakillan ratsukoita.

Ilman raskasta agendaa

Haminaan on odotettu Tattoo-viikolle noin sataatuhatta kävijää.Kahden vuoden välein järjestettävässä tapahtumassa on sotilasmusiikin lisäksi lähes sata oheistapahtumaa. Hamina Tattoon taiteellisen johtajan Lassi Ikäheimon mukaan Tattoosta on muodostunut eräänlainen rauhantyön tekijä.