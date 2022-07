Vauvabuumi yllätti itäsuomalaiset naapurikunnat – ennen koronaa syntyi kolme lasta, tänä vuonna tulossa 20

Erilaisia konsteja on kokeiltu

Molemmissa reilun 2 000 asukkaan kunnassa on tehty vuosikausia hartiavoimin töitä, että synkkä väkiluvun kehitys kääntyisi. Puumala on laskenut kahteen otteeseen kuntaveroprosenttia ja tarjonnut ilmaisen varhaiskasvatuksen.

Syntyvyyden kasvun taustalla on myös korona ja lisääntynyt etätyö. Myös muuttoliike on kääntynyt plusmerkkiseksi.

– Sen kanssa on opittu elämään. Voidaan muodostaa yhdysluokkia. Harrrastusryhmissä on totuttu tekemään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja yhdistämään eri vuosiluokkia.

Yhteisluokkia joudutaan perustamaan välillä

Puumalassa siis syntyy tänä vuonna yli 20 lasta. Se on paljon kunnassa, jossa on totuteltu viiden - kuuden lapsen ikäluokkiin vuosikausia.

Puumalan veroprosentti on 19,5. Lisäksi kunnan talous on vakaa. Käytännössä kunta on velaton ja ylijäämiä on taseessa reilun vuoden verotulojen verran.