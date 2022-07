Marjanviljelystä on tulossa tekniikkalaji: yhtiö seuraa vadelmien kasvua reaaliajassa ja tulevaisuudessa robotti saattaa hoitaa poimimisen

Hattulan Lepaalla tehdään kehitystyötä, jonka tarkoitus on pidentää vadelmien satokautta. Työhön on valjastettu kolme kasvatustunnelia, joita on yhteensä kaksikymmentä.

Vadelmien kasvua seurataan reaaliajassa

Samalla kun satokautta yritetään pidentää, kokeillaan koetunneleissa uutta kastelumenetelmää. Vadelmien ruukkuihin on laitettu kastelurengas, jossa on neljä reikää. Se levittää vettä tasaisemmin kuin yksi.

Vihollisina satoa tärvelevät tuholaiset

Tunneleissa kasvatettavat marjat tarvitsevat kuitenkin torjunta-aineita vain murto-osan avomaanviljelyyn verrattuna. Tunneliviljelyssä pystytään käyttämään kasvihuoneviljelystä tuttuja menetelmiä eli biologisia torjuntaeliöitä. Lepaallakin vadelmarivistöihin on sinne tänne ripustettu pieniä pussukoita, joissa on torjuntaeliöitä.

Tyrvännön Marja ja Vihannes Oy:llä on Tyrvännöllä ja Lepaalla yhteensä 5,5 hehtaaria tunnelialaa. Vadelmalla on nelisen hehtaaria ja mansikalla noin puolitoista. Kasvun varaa on. Investointeja on lyöty lukkoon jo pariksi vuodeksi.