Puun hinta on poikkeuksellisen korkealla, mutta hinta ei ole läheskään aina ykkösasia myyjälle

Lisäksi jopa yleensä tasaista hintakäyrää piirtävä kuitupuu on kääntynyt selvästi havaittavaan nousuun.

– Eniten on noussut ainakin vuoteen 2007 verrattuna mänty- ja koivukuidun hinnat, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäasiantuntija Anu Islander.

Hinta ei aina ratkaise myyntiä

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa puuta yksityismetsistä 15,1 miljoonaa kuutiota. Viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on 15 prosenttia pienempi.

Etelä-Savossa metsää omistava helsinkiläinen opiskelija Elina Virtanen kertoo seuraavansa puun hintoja keskimäärin kerran kuukaudessa ja aktiivisemmin silloin, kun metsää on tulossa myyntiin.

Metsän omistaminen on kuitenkin pitkäjänteistä sijoitustustoimintaa, Virtanen muistuttaa.

– Jos mietitään uudistushakkuuta eli päätehakkuuta, niin ajankohta on silloin kun se on. Enemmänkin se vaikuttaa, ei se hinta ole aina välttämättä se ykkösasia.

Poikosen mukaan tukin hinta on nyt hyvä, mutta ei aivan niin korkea, kuin sahatavaran hinta edellyttäisi. Kuluttajahinnat eivät hänen mukaansa ole siirtyneet täysin suoraan kantohintoihin.

Sahatavaran osalta huippuhinta on ainakin hetkellisesti ohi. Sahatarakauppa on jumissa kolmannelle kvartaalille tultaessa, Poikonen toteaa.

– Tällä hetkellä Suomessa on hyvät sähköiset palvelut puukaupassakin. Se onnistuu aikaan ja paikkaa sitoutumatta.

Kantohintojen kehitystä on vaikea ennustaa. Sahojen kova nousukiito on kuitenkin ohi, sillä inflaatio jarruttaa rakentamista ja korona-ajan tee se itse -remontointi on jäänyt taakse.