Ensihoito ruuhkautui koko Suomessa, koska turhia hälytyksiä on paljon

Hätänumeroon tulee nykyisin paljon puheluita, jotka eivät sinne kuuluisi. Kokeneiden ensihoitajien mukaan kansalaisten kynnys soittaa hätänumeroon on laskenut turhan alas.

– Hätänumeroon soitetaan, jos on kuumetta tai paha mieli. Monissa tapauksissa ambulanssi käy paikalla toteamassa tilanteen, sanoo ensihoitaja Ville Saarinen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta Joensuusta.

Ensihoitajien mukaan tilanteessa on tapahtunut selvä muutos viime vuosina. Suomessa hätäpuheluiden ja ensihoitohälytysten määrä väestöön suhteutettuna on poikkeuksellisen suuri.

Hätäkeskuslaitoksen tilastojen mukaan ensihoitotehtävien määrä on kasvanut Suomessa viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seurantajakso oli kesäkuun 2021 alusta tämän vuoden toukokuun loppuun. Lukumääräisesti tämä tarkoittaa Suomen ambulansseille 74 000 hälytystehtävää enemmän vuodessa aiempaan verrattuna.

Yli kolmanneksella keikoista potilasta ei kuljeteta mihinkään

Ensihoidon keskeinen asiantuntija Suomessa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon linjajohtaja Markku Kuisma on povannut julkisuudessa ensihoidon kriisiytymistä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat). Syynä ovat Kuisman mukaan tehtävät, jotka eivät alun perinkään kuuluisi ensihoidolle.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella jo yli kolmannes ensihoidon keikoista on sellaisia, joissa potilasta ei kuljeteta mihinkään. Näiden X-keikoiksi kutsuttujen hälytysten määrä on kasvanut Pohjois-Karjalassa viimeksi kuluneen vuoden aikana jopa 18 prosenttia.

Joukossa on esimerkiksi pienen vaivan vuoksi hätänumeroon soittavia ja mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiviä ensihoidon vakioasiakkaita. Myös esimerkiksi vanhusten hoivan työntekijät soittavat ongelmatilanteissa usein hätänumeroon. Ambulanssi saattaa lähteä paikalle vain nostaakseen kaatuneen vanhuksen pystyyn.

Kiireelliselle keikalle ei ehditä tavoiteajassa

Perimmäinen ongelma on, että muiden sote-palvelujen sakkaaminen kaatuu ensihoidon niskaan. Jos terveysasemalle tai päivystykseen ei pääse, asiakas saattaa lopulta soittaa hätänumeroon. Ilmiö korostuu kesällä terveydenhuollon hoitaja- ja lääkäripulan vuoksi.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet kaikkialla Suomessa. Pohjois-Karjalassa kasvu vuodentakaiseen on 5,7 prosenttia eli pienempi kuin koko maan kasvu. Luku tarkoittaa kuitenkin Pohjois-Karjalassakin lähes 2 400 hälytyskeikkaa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Joensuun pelastusasemalla päiväaikaan ambulansseja on ajossa neljä, öisin kolme.

– Arviolta viikoittain on tilanteita, joissa kiireelliselle keikalle kaupunkialueella ei ehditä tavoiteajassa, koska ambulanssit ovat kiireettömillä keikoilla, kenttäjohtaja Tero Nenonen sanoo.

Kaupunkikeskusten ulkopuolella ensihoito on vielä haavoittuvaisempi, sillä syrjäseuduilla ambulansseja on vähän.

Ensihoito on ruuhkautunut monin paikoin Suomessa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tehtävien määrä on kasvanut lähes 74 000:lla aiempaan verrattuna.

Hätäkeskus kiistää ongelmat tietojärjestelmässä

Yksi selitys saattavat olla Hätäkeskuslaitoksen uudistukset. Vuoden 2019 alussa hätäkeskuksissa otettiin käyttöön uusi Erica-tietojärjestelmä, joka ohjaa hätäkeskuspäivystäjän työtä. Yksittäisellä päivystäjällä on aiempaa vähemmän mahdollisuuksia arvioida tilannetta tapauskohtaisesti, koska tietojärjestelmä tekee riskiarvion hänen puolestaan.

Tavoitteena on työn tasalaatuisuus, mutta ensihoidon kentältä kuuluva viesti on, että järjestelmä on lisännyt niin sanottuja tarpeettomia hälytyksiä. Tehtävä saatetaan myös luokitella kiireellisemmäksi kuin se todellisuudessa onkaan.