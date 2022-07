Saudi-Arabiaan nousee futuristinen Neom-kaupunki, joka maksaa 500 miljardia dollaria – suomalaisyritykset kärkkyvät urakoita

Lahtelaiselle Iskulle Venäjän markkinoiden menetys korvautuu lisääntyvällä viennillä muille vientimarkkinoille, kuten Lähi-Itään. Yhtiöllä on ollut projektimyyntiä Persianlahden alueella useita vuosia, mutta nyt yhtiö hakee alueelta merkittävää myynnin kasvua.

Tällä hetkellä suomalaisyritysten suuri mielenkiinto on Saudi-Arabian gigahankkeissa, kuten Punaisenmeren rannikolla alkaneessa Neom-projektissa. Siinä rakennetaan rannikolle peräti miljoonan asukkaan kaupunkia, uutta satamaa ja matkailualuetta.

Arabian niemimaa kiinnostaa kymmeniä suomalaisyrityksiä

Business Finlandin mukaan suomalaisyritysten kiinnostus Arabian niemimaan alueelle on selvästi lisääntynyt Venäjän aloittaman hyökkäyksen jälkeen. Parin kuukauden aikana selvitysvaiheeseen on edennyt kymmeniä uusia hankkeita.

– Tämä on yksi harvoista alueista, joissa on ennustettu bruttokansantuotteen kasvua tälle vuodelle. Arabiemiraateissa kasvu on yli viisi prosenttia, Saudi-Arabiassa yli seitsemän prosenttia, pohtii Business Finlandin vanhempi asiantuntija Antti Rahikka syytä yritysten kiinnostukseen.