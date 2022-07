Valikoima ruokakauppojen hyllyillä voi syksyllä supistua ja hinnat nousevat yhä – ministeri Kurvinen: "En pidä viidenneksen nousua mahdottomana"

Ruuan hinnan on arvioitu nousevan kymmenisen prosenttia tänä vuonna, mutta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) pelkää, että kymmenyksen nousu on sittenkin minimi.

– Ehkäpä se haarukka on noin 10–20 prosenttia, mutta valitettavasti en pidä viidenneksenkään nousua mahdottomana, Kurvinen sanoo.

Käsillä on todellinen globaali ruokakriisi, mutta vaikka Suomessakin elintarvikkeet kallistuvat, ne eivät näillä näkymin ole talvella loppumassa, maatalousministeri sanoo.

– Siltä osin Suomi on hyvässä tilanteessa, että meillä kyllä ruokaa riittää. Meillä on hyvä huoltovarmuus ruuassa ja hyvä omavaraisuus. Nälänhätään tai ruokakriisiin ei Suomen pitäisi joutua.

Ministeri Lindén: Jotkut näkevät jo nälkää

Puolueiden väliseen keskusteluun osallistunut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) toisti näkemyksen, että ruuan riittävyys ei ole ongelma mutta sen nouseva hinta on.

– Suomessa on tällä hetkellä jo ihmisryhmiä, joiden tulotaso on niin pieni, että tietyllä tavalla he näkevät nälkää. Eivät varmasti ole kokonaan ilman ruokaa, mutta ravitsemus ei ole riittävä, eikä se ole ennen kaikkea terveellinen.