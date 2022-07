Minna Peltonen ryhtyi opettelemaan metsästystä vaikkei ole varma, uskaltaako ampua eläimen – yhä useampi aloittaa harrastuksen tyhjästä

Kurikan Kiimanevan ampumaradan päärakennuksessa alkukahveja siemailee innostunut ja ehkä hieman jännittynytkin ryhmä kurssilaisia. Uusille metsästäjille suunnattu pilottikoulutus on edennyt teoriasta ensimmäiseen käytännön vaiheeseen.

Osa porukasta on päässyt harrastuksessa sen verran alkuun, että kuuluu jo metsästysseuraan ja oma ase on hankittu. Osa koskee pyssyyn ensimmäistä kertaa.

– Huomasin siinä, että tämä on hyvin moninainen ja monipuolinen laji.

Etelä-Suomessa koulutuksiin tunkua

Kyse on pilottikoulutuksesta. Jos kokemukset ovat hyviä, kurssit saavat jatkoa tulevina vuosina.

Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on suoritettu metsästäjätutkinto ja 18 vuoden ikä. Kyse on siis nimenomaan aikuisille suunnatusta koulutuksesta, kertoo erikoissuunnittelija Marko Mikkola Suomen Riistakeskuksesta.

– Nuorille on jo tarjolla muun muassa erilaisia leirejä ja kerhoja, joissa harrastukseen pääsee mukaan, aikuisiällä se voi olla paljon vaikeampaa.

– Nykyään moni aloittaa metsästysharrastuksen vasta ruuhkavuodet ohitettuaan kun on aikaa. Jos kontakteja ja taustaa ei ole, se voi olla haastavaa erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä, kertoo Mikkola.

Taidot eivät siirry sukupolvelta toiselle

Moni asia on viime vuosina vaikuttanut siihen, että kiinnostus metsästysharrastukseen kasvaa. Ulkoilu ja luonto innostaa, lisäksi riistaliha on monen mielestä eettisesti mielekäs valinta.

Osa kurssilaisista on jo päässyt metsästysseuraan jäseneksi ja omistaa aseen. Kurssilta haetaan kontakteja ja monipuolisempaa osaamista.

Kysymys on siitä, etteivät metsästyksen liittyvät taidot useinkaan enää siirry sukupolvelta toiselle. Uuden metsästäjän into on kova, mutta aina ei ole helppo hahmottaa, mistä aloittaa.