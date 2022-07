Helsinki varautuu jo uuteen massarokotuskierrokseen – HUSilla varastossa jopa kolme miljoonaa rokotetta, joista osa vanhenee syyskuussa

– Olisi viisasta antaa rokottamisessa aika paljon paikallista harkintavaltaa niin, että rokottaminen voitaisiin aloittaa välittömästi, jos se on mahdollista. Kuitenkin heinäkuu on lomakuukausi, joten realiteetti on, että elokuussa saisimme rokottamisen kunnolla käyntiin, Lehtonen sanoo.