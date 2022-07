Lauri Kontron kolumni: Palvelukseen halutaan kompostitarkastaja

Suomi sai tänä vuonna uuden ammattikunnan, kompostitarkastajat (siirryt toiseen palveluun) . Jos talossasi tai kesämökilläsi on komposti, joudut ilmoittamaan viranomaiselle kompostin vastuuhenkilön, pöntön tilavuuden ja käyttöajan. Tarkastaja tarkastaa, oletko ilmoittanut oikein. Mökkisi kompostin tiedot talletetaan valtakunnalliseen kompostirekisteriin.

En vähättele yhtään kompostitarkastajan työtä. Varmasti takapihoilta löytyy kompostoreja, jotka voisivat olla paremmin hoidettuja. Joissakin voi olla kansi vinossa tai kuhmu kyljessä. Ja itse asiassa, tarkastajahan tarkastaa sitä ilmoitusta, joka tarkastusta varten on tehty. En väitä vastaan.

Me tarvitsemme hyvää hallintoa, jotta asiat sujuisivat. Hallinto voi kuitenkin myös irtautua arjesta ja alkaa elää omaa elämäänsä, välittämättä muusta maailmasta.

Jos ette muista, mikä on pyöriäinen, niin minäpä kerron. Se on pieni, leikkisä valas. Pyöriäinen on hyvin hauska eläin, sitähän sen nimikin kuvastaa. Se hyppii meressä pitkiä hyppyjä ja läiskähtää taas aaltoihin. Pyöriäiset ovat suosikkieläimiä delfinaarioissa, joissa niitä pidetään sirkuseläiminä, siis vankeina.