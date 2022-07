Nukkumista ja kylpemistä luonnon helmassa sekä ruokakomeroiden paluu – asuntomessut avautuivat Naantalissa

Naantalin Luonnonmaalle on noussut koronavuosien aikana luonnon mukaan muotoutunut asuntomessukohde, joka on meren rannassa.

Rakennukset ovat mäen syrjässä tai mäen päällä keskellä saaristoluontoa. Rannassa on tosin saunarakennuksia. Nurmikkoa ei alueella juurikaan näy, mutta kunttaa sen sijaan löytyy. Kallioitakin on jätetty näkyviin monelle pihalle.

Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen odottaa innostuneena messujen avautumista. Luonnonmaa on se suunta, johon uutta rakentamista on tulossa asuntomessualueen lisäksikin.

– Merellinen ja laadukas asuminen vetää asukkaita puoleensa. Kaikki tontit menevät, mitä meillä on myytävää. Olemme olleet Naantalissa vähän vaatimattomia kertomaan, miten mukavaa täällä on asua ja elää, mutta nyt meillä on tilaisuus tehdä se, sanoo Leppänen.

Japanilainen puutarha on kiinnostanut jo ennakkoon. Se on nähty eri aikakauslehtien sivuilla.

Luonnon kunnioitus näkyy arkkitehtuurissa

Arkkitehti Marko Simpsiö on viihtynyt Naantalin asuntomessualueella. Hän on Honkarakenteen kohteen Honka Haikun arkkitehti. Hänen omassa kohteessaan japanilaiset vivahteet ovat läsnä suunnittelussa.

– On otettu käyttöön luonnonmukaista materiaalia, puun pintaa paljon. Yksi trendeistä on hillitty rauhallisuus, pohtii Simpsiö.

Betoniviidakkoa viimeisteltiin viimeiseen asti

– Fiilis on mieletön ja unenomainen. Viimeinen puoli vuotta on ollut aika hektistä. Takaraivossa jyskyttää, mitä on vielä tekemättä. Oman kodin rakentaminen ei ole koskaan ollut minulle unelma, mutta tästä on kasvanut sellainen.