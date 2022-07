Ministeri Lintilä sai tiedon Uniper-kaupasta aikoinaan varttia ennen sen julkistusta – “Silloin arvostelijat eivät puhuneet maakaasusta"

Lintilä: "Viiden vuoden jälkeen on helppo hakea virheitä"

Professorin mukaan Venäjän toimintaan ei kiinnitetty huomiota

– Eli että olisi katsottu sitä, miten Venäjä on käyttäytynyt: geopoliittisen ajattelun ja suurvalta-ajattelun ensisijaisuus kaikissa Venäjän toimissa. Ei vain sitä, mitä Venäjä on puhunut: että tehdään kauppaa, älkää sotkeko geopolitiikkaa tähän. Se miten Venäjä on toiminut, on ollut täysin vastoin tätä puhetta, Tynkkynen sanoo.