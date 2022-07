Pekka Seppäsen kolumni: Likainen, likainen, kurja, siivoton ja likainen

Venäläiset eivät ole maailman suolaa, mutta he eivät myöskään ole sivistyskyvyttömiä Aasian raakalaisia.

En ole itse keksinyt tuota edellistä lausetta. Lause on peräisin teoksesta Maailman maita ja kansoja sanoin ja kuvin. Tämä kolmiosainen teos ilmestyi vajaat sata vuotta sitten.

Syyllinen siihen, että teos on jälleen ajankohtainen, on Venäjän presidentti Vladimir Vladimirovitš Putin .

Putin on useaan otteeseen toistanut , että venäläiset ja ukrainalaiset ovat samaa porukkaa ja kuuluvat yhteen.

Hänen väitteessään on jotakin tuttua. Toden totta, Maailman maiden ja kansojen osassa III sivulla 361 kerrotaan, että venäläisiä ei muodosta yksi kansa, vaan kolme: isovenäläiset, vähävenäläiset ja valkovenäläiset.

Vähävenäläisillä kirja tarkoittaa ukrainalaisia. Jos otamme edellä siteeratun tekstin tosissamme, ukrainalaiset ovat venäläisiä. Eli Putin on oikeassa. Mikä saa kysymään, miksi hän haluaa surmata venäläisiä.

Nykyään kuulee väitettävän, että 70-luvulla Suomessa kirjoitettiin Neuvostoliittoa nuoleskelevaa suomettunutta historiaa. Vehvilä-Castrén todistaa toista. Se, mitä he Venäjästä ja Neuvostoliitosta kertovat, kestää hyvin päivänvalon myös nykynäkökulmasta.

Äitini oppikirja Koulun maantieto on painettu jatkosodan alkuvuonna 1941. Kirjassa lausuttiin suoria sanoja veli venäläisestä.

Noiden suorien sanojen lukeminen on tosin nykyään mahdotonta. Koska Neuvostoliitto voitti sodan, historia kirjoitettiin sodan jälkeen uusiksi, jokaisen oppilaan toimesta.

Toisessa lapussa lukee, että Neuvostoliitossa on kiinnitetty suurta huomiota koululaitoksen ja muun kasvatustoiminnan kehittämiseen. Harmi, että enää ei näy, mitä lapun alla alun perin luki.

Veikkaan, että jotakin sen tapaista kuin Neuvostoliitossa lukutaidottomuus on yleistä ja koululaitos kehittymätön.

Yllättävää kyllä, kirja ei tuputa tsaarimyönteistä sanomaa. Ainoa propagandan häivähdys on kohdassa, jossa kerrotaan Aleksanteri II:n salamurhasta.

Nykyhuomiota herättää se, että oppikirjan ainoan kartan otsikko on Venäjän valtakunnan laajeneminen.

Mikä on syynä siihen, että venäläinen talonpoika, jonka maa on paljon parempaa kuin suomalaisen, elää niin kurjasti? Pääsyy on tietysti kansan veltossa luonteessa.