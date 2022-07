Elinkeinoministeri arvioi Olkiluoto 3:n turvaavan sähkönsaannin ensi talvena

Uhka vältetään hänen mukaansa sillä, että Olkiluoto 3 pääsee jo syyskuussa ajamaan täydellä 1 600 megawatin teholla sähköä verkkoon. Sähkönsaanti on sillä pitkälti turvattu. Aiemman arvion mukaan täyteen vauhtiin olisi päästy vasta joulukuussa.

– Se oli kovinkin helpottavaa, koska siellä kerrottiin, että he alkavat jo tässä kuussa ajaa 60 prosenttia maksimista ja syyskuussa ajetaan maksimia. Kyllä sillä on pirun iso merkitys.

Olkiluodossa tehdään kuitenkin vielä joulukuuhun asti kokeiluja, joilla sähköntuotantoa ajetaan välillä alas ja nostetaan taas ylös. Se on Lintilän mukaan normaaliprosessi, jolla testataan, että järjestelmä toimii kaikissa tilanteissa.

– Käytännössä se pukkaa sähköä verkkoon jo tämän kuun lopulla. Oikea termi kai on, että kaupallinen tuotanto alkaa joulukuussa, mutta energia on kuitenkin markkinoilla käytettävissä heinäkuusta lähtien. Hallitukselta on huhuiltu toimia sähkön hinnan kurissa pitämiseksi.