Herätys: Etänä annettava synnytysvalmennus jakaa mielipiteet | Venäjän vastainen raja aukeaa | Osa tutkijoista arvostelee Genomikeskusta

Synnytysvalmennus jatkuu etänä, vaikka se ei sovi kaikille

Synnytysvalmennuksen muuttuminen pääosin etänä annettavaksi jakaa mielipiteitä . Korona vei synnytysvalmennukset verkkoon, ja sinne ne näyttävät pääosin myös jääneen. Yksityisen valmennuksen kysyntä on kasvanut. Osa synnyttäjistä on valmis maksamaan saadakseen henkilökohtaista palvelua.

Venäjän rajaliikenteen rajoitusten on määrä poistua tänään

Venäjän hallitus on kertonut peruvansa maahantuloa säätelevät koronarajoituksensa tänään. Suomi poisti omaa rajaansa koskevat koronarajoitukset heinäkuun alussa. Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea Venäjälle matkustamista, eivätkä venäläisten pankkien kortit toimi Suomessa Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi. Millä lailla rajaliikenne siis muuttuu? Seuraamme tilannetta eri paikoissa Suomen rajalla (siirryt toiseen palveluun) .

Genomikeskus saadaan Suomeen, mutta tarvitaanko sitä?

Kuva: Dmytro Zinkevych / Alamy/All Over Press

Genomikeskuksen tarkoituksena on tukea ihmisen geneettisen tiedon vastuullista ja yhdenvertaista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi.

Osa geenitutkijoista kyseenalaistaa uuden Genomikeskuksen perustamisen Suomeen. Hallitus on antanut eduskuntaan pitkään valmistellun lakiesityksen Genomikeskuksen perustamisesta. Tavoitteena on saada THL:n yhteyteen perustettava keskus aloittamaan vuodenvaihteessa. Kriitikoiden mielestä pieni viranomaisyksikkö on tarpeeton ja aikanaan tehty genomistrategia vanhentunut.