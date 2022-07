Kortittomia kuljettajia jää kiinni Itä-Suomessa joka päivä – kasvava ryhmä ovat ajokorttinsa menettäneet vanhat ihmiset

Itä-Suomen teillä ajelee joka päivä lukuisia ajokortittomia kuljettajia. Poliisi on tavoittanut liikenteestä alkuvuonna Pohjois-Savossa yli 450, Pohjois-Karjalassa noin 270 ja Etelä-Savossa lähes 240 kortitonta ajoneuvon kuljettajaa.

Monesti kortittomat jäävät liikenteessä kiinni muusta syystä, kuten ajovirheen vuoksi. Iso osa on ajokiellossa jonkin liikennerikoksen takia.

– Ehkä tyypillisin tapaus on mies, joka on menettänyt korttinsa ylinopeuden tai rattijuopumuksen vuoksi ja ajelee hänelle määrätystä ajokiellosta huolimatta, kuvailee komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisista.

– Siinä joukossa moni ei noudata ajokieltoja ja yhteiskunnat normit ovat tuntematon käsite. He jatkavat ajamista jopa päivittäin vuodesta toiseen, Porokka kertoo.

Moni iäkäs jatkaa ilman korttia

Pienehkö ryhmä ilman ajokorttia kiinni jäävistä on alaikäisiä, jotka eivät ole vielä suorittaneet edes mopokorttia.

– Joka kuukausi löytyy tien päältä ihmisiä, joilta on iän takia mennyt ajo-oikeus. Ilmiö on yleistymään päin, kun väki vanhenee, komisario Porokka arvioi.

On myös kuljettajia, jotka ovat ajelleet pitkään hankkimatta koskaan ajokorttia.

– He ovat saattaneet ajaa autolla jopa vuosikymmeniä ennen kuin ovat joutuneet tekemisiin poliisin kanssa ja on huomattu, että ei ole koskaan ollutkaan ajo-oikeutta, Porokka kertoo.

Poliisi on tavoittanut alkuvuonna liikenteestä Pohjois-Savossa joka kuukausi keskimäärin 75, Pohjois-Karjalassa 44 ja Etelä-Savossa 39 ilman ajokorttia ajelevaa.

Auto voidaan takavarikoida jatkuvasta törttöilystä

– Semmoisissa tapauksissa, joissa syyllistyy jatkuvasti vaikka rattijuopumukseen, ylinopeuteen tai kortitta ajoon. Ratkaisevaa on, että rikollinen toiminta on toistuvaa ja auto, jolla ajaa, on epäillyn omistuksessa tai hallinnassa, Hämäläinen tarkentaa.