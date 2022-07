Huoltoasemien määrä jatkaa laskuaan, vaikka alan yrittäjien puheenjohtaja näkee palveluille tarvetta: "Kyllähän tämä huono suuntaus on"

Oheispalvelut ovatkin nykyään elinehto huoltoasemille. Juha Yli-Kesäniemi on paitsi yrittäjä, myös huoltamo- ja liikennepalvelualojen toimialajärjestö Liikennepalvelukauppiaat ry:n puheenjohtaja.

Juha Yli-Kesäniemi on toiminut huoltamoyrittäjänä jo kolmekymmentä vuotta.

Katetta pelkästä polttoaineiden myynnistä on tänä päivänä Yli-Kesäniemen mukaan hankalaa saada.

– Fossiilisia polttoaineita karsitaan ja kysyntä tulee jatkossa laskemaan. Kannattavuus on ollut polttoaineissa huono jo pitkään. Työvoiman saamisesta on valtava huoli eli työntekijöitä etsitään koko ajan, mutta ei meinata löytää, Yli-Kesäniemi luettelee.

Suomessa on tällä hetkellä vajaat 700 miehitettyä huoltoasemaa ja kylmäasemia jo yli 1 100. Huoltoasemien määrä on vähentynyt 1990-luvulta lähtien, ja Yli-Kesäniemen mukaan itsenäisiä kauppiasyrittäjiä on enää alle 500.