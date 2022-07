Apinarokko levinnyt jo yli 60 maahan – WHO pohtii uudestaan taudin julistamista kansainväliseksi kansanterveysuhaksi

Apinarokko jatkaa leviämistään. Tuoreimmat vahvistetut tapaukset ovat Saudi-Arabiasta ja Intiasta. Molemmat tartunnat on saatu ulkomailla, kertovat Reuters ja AFP.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää ensi viikolla jo toisen hätäkokouksen apinarokon leviämisen vuoksi.

Kesäkuussa WHO katsoi, ettei apinarokkoa ollut aihetta määritellä kansainväliseksi terveysuhaksi .

Tapauksia on nyt todettu runsaat 9 000 yli 60 maassa. Toistaiseksi ei-kotoperäisesti saadut tartunnat ovat olleet lieviä, eikä kuolemantapauksia ole raportoitu.

Suomessa tapauksista ilmoitettava THL:lle

Apinarokko tarttuu ensisijaisesti eläimistä ihmisiin, mutta voi tarttua myös ihmisestä toiseen. Tartunnan voi saada erityisesti suorassa kontaktissa sairastuneen ihomuutoksiin ja pisaroiden välityksellä pitkään kestävässä kasvokkaisessa lähikontaktissa. Se on mahdollinen myös vaikkapa vuodevaatteiden ja ruumiineritteiden välityksellä.

Valtaosa Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista on WHO:n mukaan saatu miesten välisessä seksissä.

Lääkäreiden ja laboratorioiden on siis tehtävä tartuntatauti-ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan apinarokkotapauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tällä halutaan parantaa tiedonsaantia.

Tapauksia on raportoitu Suomessa 13.

Yhdysvalloissa rokotteiden saanti helpottuu

Yhdysvaltain hallitus on ostanut yli miljoona rokoteannosta tanskalaiselta Bavarian Nordicilta. Se on toistaiseksi maailman ainoa yritys, jolla on lisenssi rokotteeseen.