Syyrialaisia ei enää kaivata Turkissa – uuden populistipuolueen johtaja lupaa lähettää neljä miljoonaa pakolaista maasta

Tunnelma on kiristynyt jo pidempään ja viime aikoina on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun) turkkilaisten ja syyrialaisten katutappeluista ja syyrialaisiin kohdistuneesta väkivallasta.

Erdoğanin rukousmatka peruuntui, pakolaiset jäivät

Presidentillä miljoonaprojekti

Presidentti Erdoğan on kuitenkin suunnitellut miljoonan ihmisen lähettämistä vapaaehtoisesti (siirryt toiseen palveluun) Pohjois-Syyriaan alueille, jotka Turkki on vallannut suurimmaksi osaksi Syyrian kurdijohtoiselta hallinnolta. Asiantuntijat pitävät suunnitelmaa epärealistisena.

“Iso poliittinen ongelma hallitukselle”

Presidentti Erdoğanilla on katse tiukasti tulevissa vaaleissa, jotka on pidettävä vuoden sisällä.

– Tämä on vakava poliittinen rasite hallitukselle. Turkki on perinteisesti ollut maa, josta lähdetään siirtolaiseksi muualle, kuten Saksaan. Tilanne on uusi ja pelottava. Samalla Turkin talous on romahtanut ja monet siitä kärsineet syyttävät pakolaisia ja siirtolaisia ongelmistaan, sanoo Ankarassa toimivan Tepav-tutkimuslaitoksen tutkija Selim Koru.