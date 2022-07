Sosiaalietuuksiin lisäkorotus elokuussa — inflaatio karkaa kaukana edellä

Pienituloisille on elokuun alussa luvassa pientä helpotusta kasvaviin elinkustannuksiin. Eduskunta hyväksyi aiemmin keväällä lakialoitteen, jonka myötä kansaneläkkeeseen sidottuja sosiaalietuuksia korotetaan elokuussa noin 3,5 prosenttia.

Kesken vuotta tehtävä indeksikorotuksen tarkistus on poikkeuksellinen, sillä yleensä sosiaalietuuksien korotukset tehdään alkuvuodesta. Viime tammikuussa sosiaalietuuksiin tehtiin 2,1 prosentin korotus, eli kyseessä on jo toinen tänä vuonna tehtävä indeksikorotus. Lisäkorotuksilla halutaan turvata pienituloisten maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana.

Opintorahan korotus on sen sijaan noin 5,7 prosenttia, sillä siihen on laskettu mukaan sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus. Ylimääräiset indeksikorotukset lisäävät Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Korotukset eivät vastaa nykyiseen inflaatiotasoon

Kelan pääjohtajan Outi Antilan mukaan lisäkorotuksille on nyt selkeä tarve. Ylimääräisen indeksikorotuksen tavoitteena on helpottaa sosiaalietuuksien saajien maksukykyä ja pyrkiä näin vastaamaan elinkustannusten nousuun.

— Tämä oli poikkeuksellinen indeksikorotus kesken vuoden, jolla haluttiin vastata suurempaan inflaatioon ja auttaa eniten tarpeessa olevia. Yleensähän indeksikorotukset tehdään vuodenvaihteessa eli tavallaan jälkikäteen. Vuodenvaihteessa katsotaan taas, että mikä indeksikorotuksen tarve on siinä vaiheessa, Antila sanoo.

Tällä hetkellä voimassa oleva kansaneläkeindeksin pisteluku on laskettu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen mukaan. Ylimääräisessä korotuksessa pisteluku lasketaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen elinkustannusindeksin mukaan, jolloin kansaneläkeindeksin pisteluku kasvaa 3,5 %. Se on yli puolet vähemmän kuin kesäkuussa mitattu inflaatioprosentti.

Outi Antila on toiminut Kelan pääjohtajana keväästä 2020 asti. Sitä ennen hän toimi osastopäällikkönä Sosiaali- ja terveysministeriössä.

— Nythän täysin poikkeuksellisesti tehdään kesken vuoden indeksikorotus. Tottakai siitä päättää viime kädessä eduskunta, mutta me pistämme sen sitten toimeksi.

Inflaation vaikutus ei vielä näy Kelassa

— Kellään ei ole tällä hetkellä sitä kristallipalloa, että miten kovaa inflaatio laukkaa tällä tasolla ja onko se kuinka pysyvää, mutta kyllä meillä viimeisenä turvana on toimeentulotuki. Voisin kuvitella, että toimeentulotuen saajien määrä voi hiukan kasvaa, jos indeksikorotus ei riitä.

Koronakriisin alussa toimeentulotuen tarve lisääntyi voimakkaasti. Sittemmin tuensaajien määrä on selvästi laskenut.

— Toimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt sitä mukaa, kun pandemia on väistynyt, taloustilanne parantunut ja työllisyys kasvanut. Tällä hetkellä ollaan jopa alemmissa lukemissa kuin 2019 eli inflaatio ei ole meillä varsinaisesti vielä näkynyt. Ehkä sitten syksymmällä nähdään, että mikä se tilanne on. Sitä ennen ehtii sitten jo tulla tämä väliaikainen indeksikorotus, Antila sanoo.