Ukrainan tuki uhattuna, Venäjän vastainen pakotelinja vaarassa – Italian hallituskriisillä olisi kova hinta

Hallituksen tueksi saatiin parlamentin selvä enemmistö, ja maan presidentti Sergio Mattarella kieltäytyi hyväksymästä pääministerin eroa. Näin saadusta jatkoajasta huolimatta pelissä on nyt paljon, muistuttaa Eurooppaan erikoistunut akatemiatutkija Timo Miettinen .

– Draghin asema on poikkeuksellinen, sanoo Miettinen.

– Hän on virkamiesjohtaja ja valtionhoitaja, joka tulee puolueiden ulkopuolelta, Miettinen lisää.

Euroopan keskuspankin entisenä johtajana Draghi on tunnettu kautta maanosan. Hänen poistumisensa Italian pääministerin paikalta heikentäisi luottamusta Italiaan. Samalla vähentyisi EU:n into päättää uusista taloudellisista tukitoimista.

Euroopan luottamus Draghin varassa

Draghi on ollut tämän uskottavuuden tae. Jos hän korvautuu jollakin toisella, Italian kyky viedä tavoitteitaan eteenpäin voi heikentyä, arvioi Eurooppaan erikoistunut Miettinen.

Tällä olisi vaikutusta siihen, kuinka Euroopassa syksyllä vastataan nousevien hintojen ja mahdollisesti koittavan taantuman haasteisiin. Miettinen muistuttaa, että Italia on muutenkin nähty Euroopan talouden riskitekijänä, jonka valtionlainojen korkoja on tarkkailtu. Italian merkitys on suuri ennen kaikkea sen talouden koon vuoksi.