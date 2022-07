Veneen alta löytyi mursu Haminassa – kukaan ei tiedä, miten se on päätynyt rantaan

Vielä ei ole tietoa, miten mursu on päätynyt rantaan. Salmenvirta sijaitsee Salmenkylässä parin kilometrin päässä Haminan keskustasta. Päivystävän palomestarin mukaan tapaus on erittäin harvinainen.

Mursu on elossa, ja sitä kastellaan parhaillaan. Poliisi on eristänyt alueen. Paikalla on Ylen toimittaja Heini Rautoma, jonka mukaan rannan lähistölle on kertynyt ihmisiä. Poliisi ei kuitenkaan päästä heitä mursun lähelle, koska mursu voi olla vaarallinen.