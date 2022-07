Moni yritys ehti lopettaa pahamaineisen turpeen noston ja romutti koneet – sitten Venäjä aloitti sodan: "Tuotannolla ei mitään ylärajaa"

– Tuotannolla ei ole nyt mitään ylärajaa. Nostamme turvetta ylös niin paljon kuin saamme ja asiakas ostaa kaiken. Katto on niin korkealla, että se on käytännössä rajaton, sanoo PJ-Turpeen toimitusjohtaja Petri Jussila Kouvolasta.

Viime vuosina energiaturpeen tuotantoa on ajettu alas. Nyt turpeen käyttöä kuitenkin lisätään. Tämä johtuu siitä, että sillä voidaan korvata puuttuvaa energiapuuta.

Energiapuun puutoksen on aiheuttanut venäläisen puun tuonnin keskeytyminen. Suomalaisella puulla ei pystytä korvaamaan vajetta nopealla aikataululla.

Puretut koneet ja pula työntekijöistä

Kelkan kääntyminen on aiheuttanut monille turvetuottajille hankaluuksia.

Osa turvetuottajista on romuttanut laitteitaan. Jotkut ovat Rantosen mukaan lopettaneet alalla kokonaan, mutta osa pystyy tuottamaan turvetta nyt puolella teholla entisestä.

– Neova on viimeisen kahden vuoden aikana sulkenut alueita ja leikannut reippaasti kapasiteettia.

Urakoitsijoilla on ollut ongelmia tuotannon käynnistämisessä myös siksi, että työntekijöistä on pulaa. Rantonen sanoo, että työntekijöitä on jo siirtynyt muille aloille.