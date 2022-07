Joonas Konstigin kolumni: Top Gun: Maverickin ihailtava propaganda kertoo, miksi Yhdysvallat voitti kylmän sodan

Eivät käsikirjoituksessa – pakko myöntää, että tekstinä Maverick on melko rautalankaa. Kohtaukset ja hahmot on nostettu suoraan ensimmäisestä Top Gunista (1986), sankareiden tavoite on lainattu Tähtien sodasta (1977), ja heidän sisäinen matkansakin on ennalta-arvattava. Mutta ehkä juuri tämän tuttuuden, hienosti sanottuna arkkityyppisyyden vuoksi elokuva onkin puhutellut niin monia.