Vexi Salmea muistettiin Hämeenlinnassa yhteislauluin – Katri Wanner-Salmella tunteikas ilta

– Olen ihan liikuttunut ja näyttää fantastiselta. Kiitos kaikki hämeenlinnalaiset, tämä on hieno päivä, totesi Vexi Salmen leski Katri Wanner-Salmi .

Wanner-Salmi on "syypää" siihen, että Vexi Salmen Rinkelinkadun pojat -pakinakirjoista tehtiin juhlapainos, jota oli saatavilla illan aikana.

– Kun tulee Vexin kuvataiteen muistonäyttely hänen kokoelmastaan, niin ajattelin, että olisi hyvä jos siellä olisi kirjoja esillä. Rinkelinkadun pojat -kirjoja ei kuitenkaan ollut saatavilla, yhdestä divarista viimein sain ostettua viimeiset kappaleet. Silloin otin yhteyttä alkuperäiseen kustantajaan Arto Pakkaseen ja ilokseni hän sanoi, että se tehdään. Tehtiin tällainen nide, jossa on molemmat kirjat yksissä kansissa, kertoo Wanner-Salmi.

Rinkelinkadun pojat 1 ja 2 -pakinakirjoista on nyt tehty yksiin kansiin juhlapainos.

Kirjasta on otettu 400 kappaleen painos.

– Se on aika iso painos, kun ajatellaan, että suuret kustantajat ottavat runokirjoista 200 kappaleen painoksia, sanoo Vexin pakinakirjat kustantanut Arto Pakkanen .

– Tämä on yhteiskunnallisestikin hyvin avartava kirja, se on leppoisaa luettavaa, jossa on paljon yhteiskunnallista sanomaa kuitenkin, Pakkanen tiivistää.