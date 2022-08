Roope Lipastin kolumni: Kolmekymmentäviisi vuotta selkäkipuja on opettanut, että liike auttaa

Selkäkipujen kanssa on ollut viisasta vain opetella elämään, kirjoittaa Lipasti.

Selkävaivat alkoivat kiusata minua seitsemäntoistavuotiaana. Alaselkä tuli jäykäksi ja kipeäksi, kumartelu vaikeutui. Se oli tietenkin hyvä moraalisen selkärangan näkökulmasta, mutta noin muuten se vähensi elämänlaatua.

Kävin silloin ensimmäisen kerran hierojalla, ja hän lupasi, että kyllä minut kuntoon saadaan. Oli täysin varma asiastaan. Siitä on nyt kulunut 35 vuotta.

Sittemmin olen käynyt kymmenillä eri hierojilla. Heitä yhdistää se, että he kaikki ovat varmoja ensinnäkin tuosta, että kyllä minut kuntoon saadaan. Toiseksi jokainen uusi auttaja on hellyttävän yhtä mieltä siitä, että kaikki edelliset hierojat (ja fysioterapeutit, naprapaatit, osteopaatit kalevalaiset jäsenkorjaajat jne.) ovat olleet väärässä.

Ihan ensin uusi hieroja (tai fysioterapeutti jne.) näyttää minulle muovista ihmisen selkärankaa ja selittää, että kuule tuolla niskan seudulla se sinun alaselkämurheesi on. Tai vaihtoehtoisesti jossain muualla. Lantio on väärässä asennossa! Skolioosi! Eripituiset jalat! Hartiajumi! Tupajumi! Mitä niitä nyt on...

Sitten hierotaan tai naksautellaan ja lopputulos on aina sama: eipä suurempaa edistystä.

Ei silti, hieronta on ihan mukavaa. Monesti hierojilla on hyviä juttuja ja heiltä saa vähintään yhtä hyviä osakeostosuosituksia kuin taksikuskeilta. Naishierojista minulla oli pitkään ennakkoluuloja – koska kokemukseni mukaan he ovat useimmiten liian heikkoja – mutta sitten törmäsin yhteen, jolla oli papua.

Vakiohierojani on myös hyvä: niin vahva, että hieman liioitellen pystyy hieromaan etureidet takareisien kautta, eikä pelkää häveliäisyyssyistä hieroa pakaroita, kuten monet pelkäävät. Perslihakset kuitenkin ovat se suurin lihas ja siksi sellainen, joka ei saa olla jumissa.

Naprapaatin luona puolestaan oli mahtavat naksauttelut! Kauhea pauke kuului Ruotsiin saakka, kun hän manipuloi selkääni. Ei siitäkään toki apua ollut, mutta kun sain laskun, ymmärsin, miksi hänellä oli aina kallis puku yllään.

Yksi selkäkipujen ikävimmistä puolista on, että jos erehtyy valittamaan niistä, voi olla varma, että saa seitsemän miljoonaa huonoa, mutta hyväntahtoista neuvoa: Osta uusi tyyny! Patja! Hanki paremmat kengät! Oletko kokeillut venytellä? Mene kahvakuulatunnille, kivut häviävät! Onko ruokavaliossasi kylliksi vitamiineja? Pidätkö lompakkoa takataskussa, se voi aiheuttaa huonon istuma-asennon (ei näillä palkoilla).

Odotan, että joskus vielä joku ilmoittaisi, kuinka heti, kun hän alkoi käyttää oopiumia säännöllisesti sekä kivut että yleinen maailmantuska hävisivät.

35 vuoden aikana olen oppinut sen, että liike auttaa.

Oma ratkaisuni on ollut liikkua paljon. Koettaa pitää huolta selkä- ja vatsalihaksista – no, ylipäänsä lihaksista. Kun ruoto on hyvässä lihassuojassa, se pysyy paremmin suorana. Toinen toimivahko tapa on purra hammasta: nappia naamaan ja menoksi – särkylääkkeitä ei pidä pelätä, jos kohta ei niillä ihan kaikkia lounaita voi korvata.

Kolmas selviytymistapa on purra vielä kovempaa hammasta ja mennä väkisin liikkumaan heti, kun vain suinkin voi. Ellen pysty pelaamaan tennistä, voin mennä juoksemaan. Ellen voi juosta, voin kävellä. Uida voin melkein aina.

Selkäkipuja on melkein kaikilla, osalla tosi pahoja, osalla ajoittaisia ja osalla sellaisia kuin minulla: siis että pystyy kyllä elämään, mutta asiaan on kiinnitettävä huomiota.

35 vuoden aikana olen oppinut sen, että liike auttaa. Toki hierontakin auttaa hetkellisesti, kunhan ei vain mene siihen halpaan, että uskoisi, kun hieroja kertoo keksineensä, missä on vika.

Mitä taas tulee venyttelyyn, siinä ihmisluonto on paljaimmillaan: kaikkihan ymmärtävät, että jos ei satu, ei tarvitse venytellä, ja vastaavasti kun on akuutti kipuvaihe päällä, on mahdoton venytellä!

Ehkäpä selkäkivut ovat vähän niin kuin elämä: Molemmat menevät aikanaan ohi. Odotellessa pitää pyrkiä elämään.

Roope Lipasti

Kirjoittaja on kirjailija, joka voihkii enemmän kuin romantiikan ajan romaanihenkilöt.