Lemmikinomistajien liikkuminen julkisilla on vaikeutunut: reittejä kahminut Onnibus ei salli lemmikkejä isossa osassa vuorojaan

Lemmikkieläinten omistajat ovat karulla tavalla huomanneet kaukoliikenteen busseissa liikkumisen haastavaksi. Onnibus on vallannut kaukoliikenteen reittejä ja syönyt kilpailijoita pois. Suurin osa reiteillä olevista busseista on kaksikerroksisia, joihin ei yhtiön sääntöjen mukaan oteta lemmikkieläimiä.

– Olen 20 vuotta kulkenut Helsingin ja Hartolan väliä, ja koko ajan on ollut koiria. Se on huomattava muutos, joka on tapahtunut viime vuosina. Käytännössä koiran kanssa on tullut aika mahdottomaksi pääseminen mökille, koiran omistaja Veera Vehkasalo harmittelee.