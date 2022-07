Taikurin apulaisesta tuli Britannian pääministerikisan musta hevonen – Penny Mordaunt nousi takarivistä ennakkosuosikkien joukkoon

LONTOO Jos et tiedä kuka Penny Mordaunt on niin ei hätää, eivät tiedä brititkään. Vain 11 prosenttia tunnisti konservatiivisen puoluejohtajaehdokkaan kuvan perusteella tuoreessa kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) , ja osa sekoitti hänet laulaja Adeleen.

Se ei tarkoita sitä, etteikö Mordaunt voisi olla Britannian seuraava pääministeri. Kaksi tuoretta tutkimusta (siirryt toiseen palveluun) näyttää jopa, että Mordaunt on konservatiivien puoluejohtajakisassa johtoasemassa.

49-vuotias, lukuisia takarivin ministerinrooleja hoitanut Mordaunt on vahvassa nosteessa, sillä hänen kannaltaan tähdet ovat oikeassa asennossa.

Ukrainan sodan vuoksi sotilaallisella uskottavuudella on politiikassa merkitystä ja sellaisella laivaston entinen reserviläinen Mordaunt on siunattu syntymästään saakka. Hänen isänsä oli Britannian armeijan laskuvarjojääkäri ja Mordauntin etunimi on annettu merivoimien risteilijän HMS Penelopen mukaan.