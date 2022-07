Kesätyöntekijöillä teetetään laittomasti "koevuoroja", joista ei makseta palkkaa – nämä ongelmat nousevat esiin Kesäduunari-infossa

– Nuoria pidetään usein aika tyhminä tällaisissa asioissa ja sitä helposti hyväksikäytetään. Koen, että meillä on aika hyvät valmiudet, ja me tiedämme mitkä ovat meidän oikeuksiamme, hän arvioi.

– Siinä on monia tekijöitä [syynä]. Jäätelökioskeja on aika paljon, ja työolosuhteet ovat vaihtelevia, hän selittää.

– Kun henkilö tekee töitä työvuorossa, työsopimuslain mukaisesti kyse on työnteosta, josta on oikeus saada palkkaa. Ei pitäisi olla mahdollista kiertää palkanmaksua nimeämällä työntekoa koevuoroksi, Zidan sanoo.

Kesätöissä jaksamista verottaa helle

– Kuumassa on tukala tehdä töitä ja silloin on eniten asiakkaita. Ne on kovia päiviä, kun koko päivän on jonoa, Ylikoski sanoo.