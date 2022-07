Venäjän kaasuhanojen sulkeutuminen ajaisi Suomenkin todennäköisesti taantumaan, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn

Vielä toistaiseksi Suomen Pankin yleisarviona on, että talous voisi kasvaa ja työllisyyskin pysyä suhteellisen hyvänä.

– Taantuman riski on kasvanut sekä yleensä Euroopassa että meillä Suomessa. Tällä hetkellä Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin perusarvio on, että talous edelleen elpyy ja työllisyys pysyy suhteellisen hyvänä, Rehn sanoi Ylelle Porin torilla, jossa hän osallistui myös Porin ja MTV:n järjestämään Suomi-Areenaan.

Suomen pankin viimeisin ennuste ensi vuoden talouskasvuksi Suomessa on 0,5 prosenttia. Jos Euroopassa ajaudutaan taantumaan, voi talouskehitys hiipua Rehnin mukaan jopa pari prosenttia negatiiviseksi.

Keskeisin ohjauskorko on nyt nollassa ja olisi nousemassa ensi viikon korkokokouksessa 0,25 prosenttiin. Aikeista on kerrottu hyvissä ajoin, millä on jo ollut vaikutusta asuntolainojen yleisimpään viitekorkoon eli 12 kuukauden euriboriin.