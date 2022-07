Suomalaisvapaaehtoiset tuovat haavoittuneita sotilaita Ukrainasta – Migri: "Nämä pitäisi jättää viranomaisten välisiksi operaatioiksi"

Parhaillaan miehet ovat kymmenen muun vapaaehtoisen kanssa Ukrainassa avustusmatkalla. Paluumatkalla Suomeen on tällä kertaa mukana myös 12 haavoittunutta ukrainalaista sotilasta.

– Saimme tähän avunpyynnön Ukrainan viranomaisilta. Kyse on ihmisistä, jotka ovat saaneet akuuteimman hoidon jo täällä, mutta heiltä on esimerkiksi amputoitu raaja tai joilla on muita vastaavia vammoja, jotka vaativat kuntouttamista Suomessa, Timo Kangastie kertoo.