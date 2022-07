Anarkiaa nyky-yhteiskuntaa kohtaan vai hengellisen elämän harjoittamista? – Moni hakee pyhiinvaelluksesta läsnäoloa ja rauhaa

Turun Koroistenniemi on silmänkantaman päässä nykyistä Turun tuomiokirkkoa. Paikkoja yhdistää se, että molemmat ovat olleet merkittäviä pyhiinvaelluskohteita.

Toisin kuin voisi kuvitella, pyhiinvaelluksilla kävivät ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista. Eniten kirjallisia lähteitä on porvariston ja papiston tekemistä vaelluksista, mutta myös tavallisen kansan, talonpoikien pyhiinvaelluksista.

Vastaisku hektiselle elämälle

Euroopassa alettiin kunnostamaan vanhoja pyhiinvaellusreittejä, kuten tunnettua Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreittiä Espanjassa. Suomessa taas katolinen kirkko oli aloitteellinen ja se alkoi elvyttää Pyhän Henrikin reittejä Köyliönjärvelle. Tämän vaelluksen lähtökohdat ovat olleet hengelliset, mutta Ilari Aallon mukaan pyhiinvaeltaminen on nykyään kuitenkin hyvin kirjavaa.

– Yksi keskeinen motiivi on kaipuu meitä ennen eläviin ihmisiin, Aalto sanoo.

– Kun kulkee samaa tietä, mitä ihmiset kauan ennen meitä tallustivat, siinä on jotain yleisinhimillisyyttä puhuttelevaa.

– Sanoisin, että se on pientä anarkismia nyky-yhteiskuntaa kohtaan, eli sen takia tarpeellista, Aalto jatkaa.

Pyhiinvaellus urbaanissa ympäristössä

Pyhiinvaellusten suosio on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä kertoo esimerkiksi se, että viime vuonna perustettiin ensimmäinen pyhiinvaelluskeskus Turkuun (siirryt toiseen palveluun) ja se, että viime vuosina on julkaistu useita pyhiinvaelluksesta kertovia kirjoja. Myös Ilari Aalto on yksi keväällä julkaistun Valo askeleillani - Pyhiinvaelluksella Suomessa -kirjan kirjoittajista.