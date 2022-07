Keskusrikospoliisi aloitti uuden esitutkinnan Wille Rydmanista

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan kansanedustaja Wille Rydmanista .

Poliisin tiedotteessa kuitenkin kerrotaan, että kyseessä on kesäkuussa eduskuntaryhmästään eronneesta kansanedustajasta. Tiedotteesta ilmenee myös, että KRP:llä oli vuonna 2020 kyseiseen henkilöön liittyvä esiselvitys käynnissä.

– Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä, KRP:n tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan.