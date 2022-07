Jopa yli 45 asteen lämpötiloja – metsäpalot aiheuttavat mittavaa tuhoa ympäri Eurooppaa

Euroopan unionin hätätilanteiden hallintapalvelu Copernicus tiedotti perjantaina, että suuri osa Etelä-Eurooppaa on tällä hetkellä äärimmäisessä metsäpalojen vaarassa.

Espanjassa moni kylä on evakuoitu metsäpalojen tieltä

Espanjassa monella alueella on koettu monta päivää yli 40 asteen lämpötiloja. Espanjan ympäristöministeriö tiedotti perjantaina maassa olevan ainakin 17 aktiivista metsäpaloa.

Läntisessä Espanjassa moni kylä on evakuoitu kokonaan. Erityisen uhan alla on esimerkiksi Monsagron kaupunki, jota uhkaa leviävä metsäpalo. Palo sai alkunsa Monfragüen kansallispuistosta, joka on monen harvinaisen lintulajin elinaluetta.