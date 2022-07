Herätys: Pölyttäjäkato halutaan pysäyttää | Hoitajapula ei näytä helpottavan | Yle vieraili Isiksen ikeestä toipuvassa Raqqassa | Mursu kerää voimia

Suomessa elää pölyttäjiä, joista emme vielä tiedä juuri mitään

Keväällä julkaistun pölyttäjästrategian tavoitteena on pysäyttää vuoteen 2030 mennessä pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen. Strategian osana käynnistetään koko maan kattava pölyttäjäseuranta . Tieto tulee tarpeeseen, sillä Suomessa elää monia eri pölyttäjäryhmiä, joista osan monimuotoisuutta ja määrää ei tunneta.

Hoitajapula ei lopu syksyyn tai koronapandemian hiipumiseen, kertovat tilastot

Sosiaali- ja terveysalaa vaivaava työntekijäpula ei ole vain kesän tai koronan syytä eikä ammattiliittojen neuvotteluretoriikkaa. Tilastot osoittavat, että hoitajavajeen kiinni kurominen todella on vaikeaa. Kokosimme keskeisiä tunnuslukuja siitä , miltä hoitajapula näyttää tulevina vuosina.

Raqqa toipuu Isisin ajoista

Pohjois-Syyrian Raqqaan muuttaa nyt lisää ihmisiä viisi vuotta sen jälkeen, kun äärijärjestö Isis karkotettiin. Kaupunki tuli tunnetuksi Isisin pääkaupunkina, mutta on on turvallisen paikan maineessa. Yle vieraili kaupungissa ja tapasi muun muassa kirjakauppiaan, jonka salaista varastoa Isis ei löytänyt. Nyt kirjakauppa on jälleen auki.