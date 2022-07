Eroottisia tarinoita kirjoittavan Lilithin teoksia käännetään kolmelle kielelle: "Parhaat orgasmit tuntuvat siltä, että kuolee hetkeksi"

Kun lahtelainen Lilith kirjoitti ensimmäisiä eroottisia tekstejään, hän melkein punastui kirjoittaessaan sanan pillu. Nyt sana ei enää hätkäytä, onhan hän kirjoittanut jo 14 eroottista kirjaa, jotka kustantaja on julkaissut e- ja äänikirjoina.

– Suomessa on valtava määrä nimiä intiimialueiden paikoille, mutta pillu on ainoita sanoja, jotka täyttävät tehtävänsä täydellisesti. Vagina ja vulva ovat kauhean teknisiä termejä. Häpyä voi käyttää, mutta se on vain osa, Lilith pohtii.