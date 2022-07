Herätys: Ruotsalaisilla suomalaisia pidemmät asuntolainat | Raahen kultakaivos joutui vaikeuksiin | Joukoittain ihmisiä kadonnut Ukrainassa

Ruotsalaiset maksavat vain osan asuntolainoistaan – "Ei ole mitään ideaa kuolla rikkaana ja velattomana"

Ruotsissa asuntolainoja lyhennettään varsin vähän Suomeen verrattuna. Nyt lyhennysten helpottamisesta on syntynyt länsinaapurissa keskustelua, kun inflaatio ja korkojen nousu heikentävät ostovoimaa.

Raahen kultakaivos on tuottanut vain vähän kultaa

Kultaa on saatu vain niukasti, ja nykyisellä kaivosyhtiöllä on niskassaan jättivelat. Ulkomailla on vireillä kaivoshankkeeseen liittyen myös oikeusjuttu, koska projektiin miljoonia sijoittanut venäläistaustainen rahoittaja kokee tulleensa harhautetuksi.