Melissa Jolmaa potkaisi onni, sillä hän sai opiskelupaikan ja soluasunnon – Helsingin vuokra-asuntojen kysynnässä ollaan palaamassa koronaa edeltävien kesien tasolle

Tulevan syksyn opiskelija Melissa Jolma on uuden edessä. Hän sai kesäkuun lopussa tietää päässeensä opiskelemaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Myös moni Jolman tuttu on ollut opintojen alkaessa stressaantunut siitä, löytyykö sopiva asunto tarpeeksi ajoissa. Useat opiskelijat etsivät asuntoa myös yksityisiltä vuokramarkkinoilta, jossa käy parhaillaan kuhina.

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla varsinkin viimeinen vuosi on Hughesin mukaan ollut poikkeuksellinen, sillä vuokrahinnat ovat ensimmäistä kertaa olleet laskussa.

Käynnissä on ollut “vuokralaisen markkinat”, jolloin tarjontaa on paljon ja sopivan hintainen asunto on ollut helppo löytää.