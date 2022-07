Herätys: Eläinlääkäreistäkin pulaa kesällä | Rekkajono matelee Liettuassa | Pakettimatkat käyvät kaupaksi

Pakettimatkat ovat menneet kuin kuumille kiville

Kovan kysynnän ja suppeamman tarjonnan vuoksi äkkilähtöjä on tänä kesänä ollut tarjolla aiempaa vähemmän. Heinäkuun lopulle on vapaana enää yksittäisiä paikkoja . Kesän matkojen lisäksi nyt myydään vauhdilla jo tulevan talven lomia, kun ihmiset uskaltavat taas tehdä myös pidemmän tähtäimen suunnitelmia.

Eläinlääkärissä on monin paikoin ruuhkaa

Eläinlääkäri Sinikka Sarpasen mielestä kunnaneläinlääkärin sijaistaminen on opiskelijalle hyvä tilaisuus syventää taitoja. Kuvassa myös Lulu-koira.

Kesäisin eläinklinikoilla on vilkasta, mutta korona-ajan lemmikkibuumi ja kotimaassa matkailun lisääntyminen on ruuhkauttanut niitä entisestään. Yksityiset klinikat ja kunnaneläinlääkärit taistelevat samoista sijaisista. Opiskelijoita, jotka voivat toimia sijaisena, on vuosittain satakunta ja työssäkäyviä eläinlääkäreitä 3 000.