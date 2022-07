Suomen ja Ruotsin asuntomarkkinoita ei voi täysin verrata – professori: Ruotsissa vuokrakämppä ei aina ole vaihtoehto

Ruotsissa on virinnyt keskustelua asuntolainojen lyhennyspakon keventämisestä, kun inflaatio nostaa elinkustannuksia.

– Kun asema työmarkkinoilla on vakiintunut ja palkka alkanut nousta, on aika lyhentää lainaa, Hassler totesi.

Ruotsissa vuokrakämppä ei aina ole vaihtoehto

– Esimerkiksi työn perässä Ruotsiin muuttavan pääsy virallisille vuokramarkkinoille on todella vaikeaa. Vaihtoehdoksi jää ostaa asunto tai toimia harmailla vuokramarkkinoilla, Jäntti sanoo.

Vapaista vuokrakämpistä on pulaa Ruotsissa etenkin suurissa kaupungeissa ja kunnallisiin vuokra-asuntoihin on pitkät jonot. Välivuokraus on yleistä.