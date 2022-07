Kysyimme THL:n koronarokotteiden nelosannosten uudesta suosituksesta – omikronin varianteille räätälöityjä rokotteita mahdollisesti saatavilla jo syyskuussa

Miksi suositusta aikaistettiin juuri nyt?

Sen vuoksi, että BA.4- ja BA.5-varianttiaalto nostaa päätään nyt. Lisäksi meillä on ikäryhmiä sekä riskiryhmiä, joiden suoja vakavaa tautimuotoa vastaan on alentunut. Tällä suosituksella toivotaan saavan lisäsuojaa myöskin heille.

Mikä merkitys suosituksen portaistamisella on?

Tiedämme, että kaikista suurin riski vakavaan tautimuotoon on iäkkäillä ihmisillä ja niillä, joilla on lääketieteellisiä riskejä ja sitten vasta terveillä ihmisillä iän mukaisesti. Suositus pohjautuu siihen tietoon, mikä meillä on. Eli ketkä sairastuvat vakavammin ja keiden kuolemanriski on suurin.