Euroopan yhteishenki rakoilee energiahintojen noustessa – myös Suomessa nousukauden päättymiseen pitää varautua

Murron mukaan talouskasvu on todennäköisesti pysähtymässä tulevaksi syksyksi. Se mennäänkö, kuinka syvään taantumaan ratkeaa sillä, virtaako kaasu jatkossa Nord Stream 1 -putkessa Venäjältä Saksaan vaiko ei.

– Jos kaasuhana menee täysin kiinni, saksalaiselle teollisuudelle tulee välitön isku, johon on vaikea sopeutua. Silloin Keski-Euroopan talouskasvu menee miinukselle ja sillä on vaikutuksia Suomeen, Murto sanoo.

Poliittisilla voimilla on vallitsevasta tilanteesta eri kuvia. Osa ei ole niin tiukkana Venäjän suhteen, mikä turvaa heidän omia kaasutoimituksiaan ja vastaa näin energiahintojen nousuun.

Tilanne voi Miettisen mukaan mahdollisesti tarkoittaa myös oikeistopopulistien suosion nousua. Italian poliittinen kenttä on kuitenkin valmiiksi jo hyvin populistivetoinen.

Euroopan yhteishenki rakoilee

Miettisen mukaan on ihmisiä, jotka kokevat, että pystymme ottamaan korkeammat energiahinnat ja hallitsemaan tilanteen. Osa kuitenkin näkee, että tilanteesta maksetaan liian suuri hinta.

Murto kertoo, kuinka Itä-Euroopan maissa, joissa on raja Venäjän kanssa, taloudelliset ongelmat hyväksytään paremmin. Mitä kauemmaksi menemään sitä enemmän tulee vastustusta.

Suomalaisen energiayhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniper on ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin, kun Venäjä on leikannut maakaasutoimituksia, ja kaasun hinta on noussut.