Kotimaanmatkailu rauhoittui pandemia-ajan kesistä, sääennusteet vaikuttavat kävijämääriin ennemmän kuin sää itse

Yle kysyi matkailuyrittäjiltä kesän tilanteesta. Osalla on ollut hyvinkin hiljaista, osa on nähnyt kasvua pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Kesällä 2021 tehtiin historiaa: suomalaiset matkailivat kotimaassa enemmän kuin koskaan ennen. Yöpymisennätykset rikkoutuivat siitä huolimatta, että ulkomaisten matkailijoiden määrät romahtivat.

Yle kysyi matkailuyrittäjiltä eri puolilla maata tuntumaa matkailijoiden määrästä. Vastauksista näkyy, että kotimaan matkailun kaksi vuotta kestänyt huippusesonki on taittumassa.

– Pandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten poistuminen on lisännyt erityisesti Keski-Eurooppaan suuntautuvaa matkailua, sanoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Fräntin mukaan sama ilmiö on havaittu koko Euroopan matkailussa.

– Ihmiset matkustivat aiemmin kotimaassa, se on väistynyt ja nyt matkustetaan myös kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Heli Mäki Fräntin mukaan matkustamisen muutos ei koske vain Suomea, vaan kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö. Erityisesti se näkyy Eurooppassa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pääkaupunkiseutu on palannut matkailijoiden suosioon, erityisesti lukuisten kesätapahtumien ansiosta.

– Pääkaupunkiseutu kärsi pandemian aikaan kotimaan matkailun vajeesta. On tapahtumia ja kestosuosikkeja, joiden takia matkustetaan lomalle pääkaupunkiseudulle, Mäki-Fränti sanoo.

Inarissa yksi miettii, kuinka pärjätä talven läpi, toisella on tupa täynnä

Majoituspalvelu Ahkun tupa on toiminut Inarissa Lemmenjoen kansallispuiston sydämessä jo vuosikymmeniä, mutta näin hiljaista kesää ei yrityksessä olla vielä nähty. Majoitukset ja ravintola ovat seisoneet liki tyhjinä ja kansallispuistoon liikennöivät venekuljetukset ovat kulkeneet kevyellä lastilla.

– Emme ole ihan tyhjiä joutuneet kuljettamaan, muutamia henkilöitä on ollut, mutta täpötäysiä veneitä ole tarvinnut ajella, kertoo yrittäjä Margetta Jompan-Tiainen.

Margetta Jompan-Tiainen sanoo, että Lemmenjoen kansallispuiston veneliikenne kulkee aikataulun mukaan vaikka vene olisi tyhjä. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Näätämössa toisessa päässä Inaria yrittäjä Toini Sanila ei näe suurta eroa edellisvuoteen. Majoitusta ja ravintolapalveluita tarjoavalla porotilalla kulkevat niin ulkomaalaiset kuin kotimaan matkailijatkin.

– Ehkä pikkasen laskua siihen viime vuoteen on, mutta nyt on vasta suomalaisten osalta vilkkain kausi tulossa vaeltamisen kannalta. Kyllä meillä koko ajan puhelin soi ja täyttä on talossa, kertoo Sanila.

Tilauksia tulee jo syksylle, kertoo Toini Sanila. Kuva: Sara Wesslin / Yle

Enontekiöllä lähellä Norjan rajaa toimii matkailijoiden suosittu pysähdyspaikka. Galdotieva tunnetaan mökkimajoituksestaan, rajakaupastaan ja ravintolastaan. Tänä kesänä rajaliikenne on kuitenkin lähes pysähtynyt.

– Asiakkaita on, mutta ei samalla tapaa kuin aina ennen. Suomalaisia kulkee 50 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa, ulkomaalaisia oli enemmän alkukesästä, kertoo Galdotievan johtaja Antero Väystäjä.

Rajakauppaa kurittavat jatkuvasti nousevat hinnat. Väystäjän mukaan kuorman tullessa työntekijät joutuvat uusimaan hyllyjen hintalaput.

Etelä-Savossa lomailijoita riittää tasaisesti

Monen matkalaisen lomareitin varrelle Viitostien kupeeseen asettuvassa Kenkäveron vanhassa pappilassa on ollut kiireinen kesä. Parin koronavuoden jälkeen retkiryhmät ovat palanneet tutustumaan puutarhaan ja käsitöihin.

– Ryhmät ovat olleet nyt todella isoja. Aiemmin busseissa oli 30 matkustajaa, mutta nyt tulee täysiä bussilasteja, 40–50 matkalaista kerralla, Kenkäveron toiminnanjohtaja Anne Ossi sanoo.

Kenkävero teki viime vuonna kaikkien aikojen liikevaihtonsa. Tänä kesänä ollaan hyvää vauhtia matkalla samoihin lukemiin. Merkille pantavaa on ollut, että kävijöistä suuri osa on ollut ruotsalaisia.

– Kuulin, että Visit Finlandilla on ollut Ruotsiin suunnattu kampanja. Olisiko se vaikuttanut, Ossi pohtii.

Sääennusteet vaikuttavat kävijämääriin enemmän kuin sää itse

Itä-Savossa Punkaharjun Kesämaassa puolestaan on huomattu polttoaineen hinnan nousun vaikutus kotimaan matkailuun. Punkaharjulle tulee pääkaupunkiseudulta neljän tunnin ajomatka.

– Kesä ei ole ollut huono, mutta ei loistavakaan, Kai Partti Kesämaasta kertoo.

Kesämaa on vesipuisto, joten säät vaikuttavat suoraan kävijämääriin. Sääennusteet määrittävät kävijämäärää jopa enemmän kuin itse sää.

– Jos on luvattu hyvää säätä, kävijöitä riittää, vaikkei sää lopulta olisikaan niin hieno, Partti sanoo.

Myös Mikkelin Visulahdessa ja etenkin sen vesipuistossa kävijämääriä säätelevät sääennusteet.

– Esimerkiksi viime viikolla ennuste näytti joka päivälle vettä, mutta todellisuudessa satoi vain muutaman pisaran. Kun suunnitelmat on jo tehty, ihmiset eivät niitä herkästi muuta, puistonjohtaja Atte Räsänen sanoo.

Visulahden kesä on ollut hyvä, mutta ei vedä vertoja koronavuosien kotimaanmatkailubuumille.

Turun saaristossa vähemmän veneitä

Polttoaineen raju kallistuminen näkyy myös saaristomatkailussa. Nauvon vierasvenesatama Paraisilla on kohtalaisen lähellä Turkua ja sinne moni veneilijä, autoilija ja pyöräilijä on lähtenyt kesää viettämään. Varsinkin heinäkuun puolella satama on ollut ajoittain täynnä veneitä.

Nauvon satamassa ei tänä kesänä polttoainetankilla ole tarvinnut pitkään jonottaa. Moni on jättänyt moottoriveneensä laskematta veteen polttoaineen korkean hinnan takia. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Ulompana saaristossa tilanne on toinen. Utön majakkasaarelta kerrotaan, että veneitä on liikkeellä viime kesää vähemmän. Vierailijat ovat tulleet saarelle pidemmäksi aikaa, päivävierailijoita ei juurikaan enää ole.

Vuoden vierasvenesatamaksi tänä vuonna äänestetty Gullkrona on myös ollut viime kesää hiljaisempi. Alkukesän keli oli kolea ja paikoin navakka tuuli on pitänyt veneilijät varovaisina.

Moni Airiston laidalla mökillään kesää viettävä on huomannut, että veneitä on liikkeellä selvästi aiempaa vähemmän. Lisäksi tänä kesänä moottoriveneitä on jätetty talviteloille poikkeuksellisen paljon.

Saaristomatkailussa tuskin päästään viime vuoden tasolle, sillä kesä on jo pitkällä. Kesälomalaisia viedään nyt moneen suuntaan. Monen kohdalla saaristomatkat jäävät väliin festarivierailujen ja ulkomaanmatkojen takia.

