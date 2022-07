Opiskelijoiden lisäksi myös työssäkäyvät nuoret hakevat tehoa älylääkkeistä – asiantuntija varoittaa haitoista: "Käyttö on aina riskipeliä"

– Etenkin suorittavassa työssä olevat voivat pyrkiä lisäämään jaksamistaan kyseisten lääkkeiden avulla. Toinen on asiantuntijatyö, jossa näiden käytöllä pyritään lisäämään kognitiivista kapasiteettia, vaikka lääkkeet eivät tätä vaikutusta tuotakaan.

Taustalla nuorten suorituspaineet

– Kun meillä ADHD-tutkimuksiin hakeutuvien määrä on niin valtavasti kasvanut parin viime vuoden aikana, voidaan tietysti kysyä, miten paljon taustalla on muutakin kuin ADHD:ta.

Ylilääkäri on ilmiöstä huolissaan.

– Se on turhaa medikalisaatiota ja kertoo korkeakouluopiskelijoiden tilanteesta. Jos opinnot vaativat itsensä lääkitsemistä ilman sairautta, niin onhan se aika surullista. Toivoisin, ettei sellaiseen ole tarvetta.

Lääkkeistä saatetaan hakea apua keskittymisen ongelmiin opiskeluissa. Kysyimme tamperelaisopiskelijoilta, mitä he ajattelevat ilmiöstä. Toimittaja Petra Ketonen, kuvaaja Antti Eintola / Yle.

Simojoki on Väyrysen kanssa samoilla linjoilla. Molemmat korostavat, että termi "älylääke" on harhaanjohtava, sillä lääkkeet eivät lisää ihmisen älykkyyttä.

– Minusta kyse on aika vakavastakin vääristymästä yhteiskunnallisissa arvoissamme sekä työ- ja opiskeluelämässä. Suorituspakko tuntuu olevan todella kova ja onkin hyvä, että viime aikoina ollaan puhuttu nuorten pahoinvoinnista, Simojoki toteaa.

– Meillä on Suomessa Euroopan korkein nuorten huumeyliannostuskuolema, joka kertoo että ongelma on hyvin, hyvin suuri. Taustalla on paljon pahoinvointia, Simojoki tiivistää.