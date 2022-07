Muonio-Enontekiöllä retkeilijöitä kehotetaan keittämään juomavesi – ongelmien syynä usein raato, eläinten ulosteet tai tiskivesi

Retkeilijöiden on varmuuden vuoksi keitettävä puroista otettava juomavesi, kehottaa Muonio-Enontekiöllä perusterveydenhuolto. Muonion terveyskeskuksessa on todettu ulosteperäisen kampylo-bakteerin aiheuttamaa vatsatautia purovettä juoneella henkilöllä.

Johtava lääkäri Teemu Taulavuori Muoniosta sanoo, että kyseessä on tavallinen loppukesän ilmiö retkeilyalueilla. Aiempina vuosina vatsatautia on tullut myös muista luonnonvedestä tulleista bakteereista.

Keitä tai suodata juomavetesi

– Onhan varmasti edelleen tilanteita luonnossa, että on vaan juotava. Ei pidä ihmisen kuivuakaan. Mutta kannattaa huomioida tämä. On vähän legendaa, että vesi on aina puhdasta, Taulavuori sanoo.