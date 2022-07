Hurjan pitkiä jonoja, viivästyneitä matkalaukkuja ja lyhyen varoitusajan peruutuksia – Euroopassa lentäminen koettelee nyt hermoja

Matkatavaroita Schipholin lentoasemalla. Euroopan lentoasemilla on tänä kesänä ollut kymmeniätuhansia laukkuja myöhässä.

Amsterdamin lentoasema kaaoksessa

Matkustajat eivät ennättäneet jatkolennoilleen, joten heitä piti majoittaa hotelleihin. Lopulta suurin Schipholia käyttävä lentoyhtiö, hollantilainen KLM, ei voinut muuta kuin lennättää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna yli 50 konettaan takaisin Amsterdamiin ilman matkustajia. Näin he eivät joutuneet keskelle liikennekaaosta, vaan jäivät odottamaan lähtöä muualla.

Työvoimapula on Hollannissakin suuri

Jono Schipholissa on ollut toisinaan niin pitkä, että se on kiemurrellut aseman ulkopuolelle laitettujen telttojen sisällä.

Schipholin tiedotuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ruuhkat jatkuvat koko kesäkauden, mutta elokuusta alkaen on luvassa helpotusta. Lentoasema on onnistunut rekrytoimaan yli 200 työntekijää lisää. Heidän turvallisuuskartoituksessaan ja koulutuksessaan menee kuitenkin vielä aikaa.

Rekrytointi ei ole ollut helppoa, koska Alankomaissa on pulaa työntekijöistä joka puolella. Lähes kaikki hotellit ja ravintolatkin etsivät väkeä. Lisäksi korona-aikana peruutettuja konsertteja ja tapahtumia on tänä kesänä enemmän kuin aikoihin, ja lentoasemien turvatarkastajat ovat olleet kysyttyjä myös niiden turvallisuushenkilöinä.

KLM:n halpalentoyhtiö Transavia ja tilauslentojärjestäjät ovat siirtäneet lentojaan lähtemään myös Lelystadin, Rotterdamin ja Eindhovenin lentoasemilta helpottaakseen tilannetta Amsterdamissa. Kyseiset kentät on suunniteltu pienemmille matkustajamäärille, joten niilläkin on ollut pitkiä jonoja.

Lontoo rajoittaa matkustajamäärää, Ranskassa lakkoillaan

Ongelmia on ollut myös monissa muissa maissa. Esimerkiksi Heathrow'n lentoasema Lontoossa rajoittaa kapasiteettiaan noin 4 000 matkustajalla 100 000 päivittäiseen matkustajaan, minkä vuoksi lentoyhtiöt joutuvat peruuttamaan lentoja. Poikkeustilanne jatkuu ainakin syyskuun 11. päivään saakka.

Ranskassa suurin ongelma on ollut lakkoilu (siirryt toiseen palveluun) . Työntekijät ovat tyytymättömiä työoloihin ja ylitöihin, ja osa matkatavarakäsittelijöiden ammattiliitoista on ollut heinäkuussa lakossa. Pariisissa noin neljännes lennoista peruttiin viime viikonloppuna, ja ongelmia oli myös maakuntakentillä. Esimerkiksi Bordeaux'n lennoista jopa 40 prosenttia peruttiin.

Pariisin lentoasemia operoiva ADP puolestaan kertoo, että yhtiössä on parhaillaan 4 000 avointa työpaikkaa. ADP:n mukaan rekrytoinnissa on suuria vaikeuksia etenkin, kun lentoasemat muuallakin ovat käynnistäneet työvoiman metsästämisen myös ulkomailta.

Lentokaaos vaivaa myös Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun) ja Australiassa. Toukokuun lopun jälkeen yhdysvaltalaislentoyhtiöt ovat peruuttaneet noin 30 000 lentoa, ja koko vuonna luku on jo yli 100 000. Tärkein syy on pula henkilökunnasta. Myös lentokentillä on ruuhkaa.