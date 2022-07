Ministeri Lindén: Tuore suositus neljänsistä rokotteista on tarpeellinen, koronatauti jyllää keskuudessamme

Lindénin mukaan rokotteita on riittävästi. Entä riittääkö rokotukset järjestävillä kunnilla työvoimaa rokottamiseen loma-ajan ja hoitajapulan keskellä? Ministeri pitää tilannetta haastavana, mutta arvioi, että valmiutta vaikuttaa riittävän.

Aiemmin on kerrottu, että rokottajia joudutaan järjestämään muista terveyspalveluista, jos neljänsien rokoteannosten suositusta nopeutetaan.

Lindén kertoo, että koronan aiheuttama kuormitus terveydenhuollolle on kasvanut.

Samalla hän toteaa, että erikoissairaanhoidossa eli varsinaisissa sairaaloissa osastoilla on nyt noin 300 koronapotilasta, missä ei ole kysymys "jättiläismäisestä kuormituksesta".

– Jos sitä suhteuttaa siihen, että paljonko meillä sairaalapaikkoja Suomessa kaiken kaikkiaan on. Vähän eri tavoin laskien niitä on noin 10 000.

Lindén kehottaa kaikkia infektio-oireisia pitämään maskia

Myös koronan aiheuttama kuolleisuus on matalalla verrattuna viime talveen, mutta viime päivinä kuolleisuudessa on ollut nousua.

Mahdollisista suosituksista vastaa THL, eikä yleistä maskisuositusta ole. Lindén on itse henkilökohtaisesti viime aikoina rohkaissut varsinkin riskiryhmään kuuluvia suomalaisia maskin käyttöön väkijoukoissa.

– Ennen kaikkea niitä pitäisi käyttää sellaisten henkilöiden, joilla on itsellään jotain infektiota itsellään päällä. Me helposti unohdamme sen, että maskien suuri merkitys on se, että se estää tartunnan levittämistä, Lindén sanoo.